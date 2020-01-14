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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأن سيروم فيتامين سي يعد بمثابة مفتاح الجمال للبشرة، حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة متجانسة تشع إشراقًا وحيوية.
وأوضحت أن فيتامين سي يمنع تكون الميلانين، ومن ثم يحول دون نشوء بقع داكنة. كما يتوغل فيتامين C إلى طبقات البشرة العميقة لتنشيط بناء الكولاجين، ما يحد من الندبات والبقع الداكنة من ناحية ويُعيد للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود من ناحية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يندرج هذا الفيتامين ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم يعد سلاحًا فعالًا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل بظهور التجاعيد.
وعن كيفية الاستخدام، أوضحت البوابة أنه بعد تنظيف البشرة يتم وضع ثلاث إلى خمس قطرات من السيروم على البشرة وتوزيعها جيدًا، كي تمتصها البشرة.

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