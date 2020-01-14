حميدتي: ضباط بالخدمة متورطون في التمرد

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، إن ضباطا في الخدمة متورطون في الأحداث التي شهدتها الخرطوم.



وأضاف حميدتي أنه تمت مصادرة جميع الأسلحة الثقيلة لدى هيئة العمليات.



كان حميدتي اتهم رسميا مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، بالوقوف وراء الأحداث التي تشهدها الخرطوم.



وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.



وأشار بيان صادر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة.



وقال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي إن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.