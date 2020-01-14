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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سكاي نيوز عربية» تطلق مجموعة جديدة من البرامج

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:55 م
سكاي نيوز
سكاي نيوز
محمد مجدي
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أعلنت قناة سكاي نيوز عربية، إطلاق مجموعة برامج جديدة تقدم محتوى إعلاميًا مُبتكرًا في قالب متميز، إلى جانب عملية تطوير موسعة لنشراتها الإخبارية، وبرامجها الدورية بمحتوى ومضمون لافت، وشكل جاذب للمشاهد العربي في المنطقة والعالم، يأتي ذلك في إطار حرصها على تقديم محتوى جاذب ومضمون مُختلف للمشاهد العربي والعالمي مدعوما بأحدث التقنيات الرقمية في صناعة الإعلام.

وصرح عبده جاد الله، نائب مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية، إن قناة سكاي نيوز عربية تحرص على تطوير برامجها الدورية التي تبثها عبر شاشاتها، ومنصاتها الرقمية المختلفة من خلال طاقمها الذي يبذل جهودًا كبيرة لتقديم كل ما هو مُمُيز، كما تغطى كل القضايا وتعرض المعلومات والتحليلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأساليب مُتطورة وحديثة تعكس الجهد الذي يبذله العاملون في القناة لتقديم كل ما هو مُفيد ومُمُتع لمشاهدينا الذين هم جزء أساسي ومهم من عائلة سكاي نيوز عربية.

وتتضمن قائمة البرامج الجديدة التي بدأت سكاي نيوز عربية بعرضها 6 برامج أسبوعية، وبرنامجين يوميين، تُشكل جميعها إضافة نوعية لقائمة البرامج المُمُيزة التي تبثها القناة وهي:
"المواجهة" وهو برنامج أسبوعي يبدأ أولى حلقاته في 16يناير الحالي ويناقش الملفات الساخنة على الساحة السياسية العربية مع شخصيات بارزة على المستويين العربي والعالمي، ويُبَث البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الشريف، في الساعة 5 مساء كل خميس بتوقيت جرينتش.

ويستعرض برنامج "أهل مصر" الأسبوعي مختلف القضايا الخاصة بالشأن المصري، ويناقش أبرز الملفات على الساحة السياسية المصرية، والقضايا التي تهم الشارع المصري وتؤثر في حياته، والبرنامج من تقديم مدير مكتب سكاي نيوز عربية في القاهرة سمير عمر، ويُبَث البرنامج، الذي ينطلق في 14 يناير الحالي، في الساعة 5 مساء كل ثلاثاء بتوقيت جرينتش.

وتضم باقة البرامج الأسبوعية الجديدة من سكاي نيوز عربية أيضًا، برنامج "اقتصادكم"، الذي ينطلق في 17 يناير الحالي ويتناول القضايا الاقتصادية التي تهم شريحة واسعة من الناس كالزراعة، والصناعات الصغيرة، والمتوسطة وتوظيفها في إقامة مشاريع مبتكرة، ويبث البرنامج عند الساعة 8:30 صباح كل يوم جمعة بتوقيت جرينتش ويقدمه الفريق الاقتصادي في القناة.

"من هناك" وينطلق في الخامسة مساء كل سبت ابتداء من 18 يناير الحالي، ليبث تقارير استقصائية تعدها شبكة مراسلي القناة في مكاتبها المنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إزاء عدد من القضايا السياسية، والاجتماعية التي تهم سكان هذه الدول.

وانطلاقًا من اهتمامها بالقضايا الصحية، وعرض أبرز التقنيات الطبية الحديثة والابتكارات العلمية في هذا المجال، تعرض القناة برنامج "التشخيص" الذي ينطلق في 18 يناير الحالي عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، كل يوم سبت وتقدمه الإعلامية سلام الفيل.

وإلى جانب البرامج الأسبوعية الجديدة تبث قناة سكاي نيوز عربية برنامجا يوميًا جديدًا يحمل اسم "منصات" عند الساعة 1:30 مساء بتوقيت جرينتش؛ حيث يَستعرِض الموضوعات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي الواقع الافتراضي (VR) وتقنيات الواقع المعزز (AR)، كذلك برنامج صحافة press الذي يبث في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ويستعرض أبرز القضايا التي تناولتها وسائل الصحافة العربية والعالمية ويعرضها للمشاهد بأسلوب بسيط وسلس.

كما تبث القناة برنامج "القصة" الذي يقدمه الإعلامي فيصل بن حريز يوم الأربعاء الساعة 5:00 مساء بتوقيت جرينتش، وهو برنامج ميداني يستعرض أبرز الأحداث السياسية الفارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم من خلال لقاءات مع العديد من الشخصيات التي كان لها دورًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو كانت شاهدة على تلك الأحداث.

ويأتي إطلاق مجموعة البرامج الجديدة مع حملة تطوير ضخمة تطلقها القناة لنشراتها الإخبارية وبرامجها الشهيرة، ومنها "الصباح"، و"نيران صديقة"، و"المساء" و"ملاعب"، فضلا عن "عالم الطاقة"، و"حديث العرب"، و"من الرياض"، التي تناقش جميعها الموضوعات التي تحاكي اهتمامات الشارع العربي، وتقديمها بقوالب متميزة.

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