«القتل يسبب الوفاة».. رواية ساخرة جديدة لمحمد راضي عن «تشكيل»

صدر حديثًا عن دار تشكيل الرواية الساخرة "القتل يسبب الوفاة"، للروائي والكاتب الساخر محمد راضي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



قال محمد راضي عن روايته الساخرة الجديدة إنها تدور في دولة متخيّلة حول أحد الأشخاص الذي يقترح توفير « أبلكيشن»؛ لتحديد موعد الوفاة بنيّة قتل نصف الشعب الفقير وسط الكثير من الأحداث الساخرة التي تعج بها الرواية.



أضاف راضي، لـ"الدستور": "كتبت الرواية وأنهيتها تمامًا منذ عامين، ولكن كنت قد أوقفت النشر لأسباب خاصة، وفضلت تأجيلها لتنشر في معرض 2020، لذلك قمت بتعديلها وتنقيحها عدة مرات حتى وصلت إلى صورة مرضية تمامًا بالنسبة لي.



ومحمد راضي روائي وكاتب ساخر صدر له من قبل رواية الولي، وعدة أعمال ساخرة هي "شيت لاند"، "أرض البامبرز"، "هكذا تكلم حموءة"، وتعتبر "القتل يسبب الوفاة" هي الخامسة في طابور ابداعاته.