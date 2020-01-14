إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بملوي

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدتين في حادث انقلاب ميكروباص ودراجة بخارية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 8 أشخاص من بينهم سيدتين مصابين في حادثين مختلفين



تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي أن الحادث الأول وقع بالطريق الزراعي أمام قرية المحرص التابعة للمركز، عندما انقلبت سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة (نوارة شديد محمد عبد الحميد، 50 سنة ومقيمة بعرب أبو قلته وأصيبت بجروح وكدمات ومبروك عبد الحميد فنجري 61 سنة ارتجاج وكدمات وهاني فتحي عبد الرحمن محمد كسر بعظام الصدر وسهام إكرام زكي 50 سنة ومقيمة عزبة تادروس وتامر محمد إكرام 12 سنه جرح ربضي باللسان ومحمد حسني عبد النبي 50 سنة ومقيم عزبة شعراوي كسر مضاعف بالساق اليسرى).



وفي الحادث الثاني أدي انقلاب دراجة بخارية قيادة كريم محمد حسن حافظ 26 سنة ومقيم معصرة ملوي إلى إصابته بكسر في الضلوع وارتجاج كما أصيب مرافقه حسام حسن محمد 25 سنة بارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.