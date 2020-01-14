رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل الاختبار التحريري لمحاميي القاهرة الكبرى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:47 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
الحسين عبيد
طباعة
يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، السبت المقبل، اختبار تحريري لمحاميي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، مقرر عام المعهد.

وقال حسين الجمال، إن موعد إجراء الاختبار وتقسيم النقابات سيتم على النحو التالي:

محاميات شمال القاهرة من ١١ إلى ١٢ ظهرًا
محامين شمال القاهرة من ١٢ ونصف إلى الواحدة والنصف ظهرًا
جنوب القاهرة من ٢ إلى ٣ عصرا
حلوان من ٣ ونصف إلى ٤ ونصف عصرا
القاهرة الجديدة من ٥ إلى ٦ مساءً

ويهدف المعهد إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة عن قيادات الإخوان المدبرة لتخريب مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

منذ حوالي 8 ساعات

«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار مجددًا

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع عامل فى انفجار خزان بالإسكندرية

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

نجم الساعة

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الصحة

أفضل 3 رياضات تخفف آلام الظهر وسكرى الحمل

الشعور المستمر بالجوع.. من أعراض نقص البروتين

الاحتباس الحراري يهدد بإطلاق فيروسات متجمدة منذ 15 ألف عام

دراسة: الفيتامينات خطر على مرضى السرطان

الرئيس نيوز

حازم بركة يهدي "الإسكندرية للفيلم القصير" جائزة أحسن سيناريو

سقوط استجواب وزيرة الصحة.. وعبدالعال: جرس إنذار للحكومة

10 كتب "سياسية" نرشحها لك في معرض الكتاب

كاتبة تركية تواجه عقوبة السجن في "محاكمة إعلامية"

منوعات

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

حقيقة المشاعر السلبية للنساء بعد الإجهاض

الدببة المائية تحتل قائمة الكائنات الأكثر بقاءً

كشكول

607 ألف طالب أولى ثانوى أدوا امتحان الأحياء وفقا لنظام التقييم الجديد

رئيس جامعة سوهاج يسلم الهواتف الذكية للفائزين بجائزة وزير الاتصالات

"15 دقيقة" أقصى حد للتأخير عن امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط

وكيل تعليم الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا

إسلام سياسي

«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم على جيش النيجر

مقتل ضابط على يد تنظيم داعش بالعراق

بعد ثبوت تورطهم فى دعم حملة التمرد...تعليمات بمنع الشيعة من دخول موالد «الصوفية وآل البيت"

لماذا التجديد وما هي منطلقاته؟.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
مؤمن المحمدي
«اللغات» العربية
د.مينا بديع عبدالملك
فى الرد على أفكار مطران لوس أنجلوس وأسقف الإسكندرية
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين»: عن اتهام دار المعارف بطباعة قصص جنسية للأطفال هراء

ندوة عن ذكرى ميلاد جمال عبدالناصر بـ«ثقافة أسيوط»

«ثقافة المنيا» تناقش «دور الأدب وعلاقته بالمجتمع»  

«بيت الحكمة» تهدي جوائز أفضل الأجنحة لـ«القاهرة الدولي للكتاب 2020»