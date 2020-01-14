تفاصيل الاختبار التحريري لمحاميي القاهرة الكبرى

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، السبت المقبل، اختبار تحريري لمحاميي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، مقرر عام المعهد.



وقال حسين الجمال، إن موعد إجراء الاختبار وتقسيم النقابات سيتم على النحو التالي:



محاميات شمال القاهرة من ١١ إلى ١٢ ظهرًا

محامين شمال القاهرة من ١٢ ونصف إلى الواحدة والنصف ظهرًا

جنوب القاهرة من ٢ إلى ٣ عصرا

حلوان من ٣ ونصف إلى ٤ ونصف عصرا

القاهرة الجديدة من ٥ إلى ٦ مساءً



ويهدف المعهد إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.