رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رفُعت الجلسة»: وزيرة الصحة تنجو من سحب الثقة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:42 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أغلق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور مع عرض مقترح موقّع من أكثر من عُشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق للمادة 222 من اللائحة الداخلية والمادة 227 وذلك بعد أكثر من 4 ساعات مناقشة للاستجواب.

تنص المادة 222 على أن تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

تنص المادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلًا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

ويجري المجلس الآن، مرحلة التحقق من أسماء الموقعين علي الطلب الذي يشترط وجودهم بالقاعة إبان طرح الطلب، فيما شهدت القاعة تغيب العديد من الأعضاء الموقعين علي الطلب وهو ما قد يؤثر بالسلب علي مناقشته.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

الرقابة الإدارية تكشف جرائم الإرهابيين للتحايل على القانون

منذ حوالي 8 ساعات

«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار مجددًا

منذ حوالي 22 ساعة

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

نجم الساعة

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الصحة

أفضل 3 رياضات تخفف آلام الظهر وسكرى الحمل

الشعور المستمر بالجوع.. من أعراض نقص البروتين

الاحتباس الحراري يهدد بإطلاق فيروسات متجمدة منذ 15 ألف عام

دراسة: الفيتامينات خطر على مرضى السرطان

الرئيس نيوز

حازم بركة يهدي "الإسكندرية للفيلم القصير" جائزة أحسن سيناريو

سقوط استجواب وزيرة الصحة.. وعبدالعال: جرس إنذار للحكومة

10 كتب "سياسية" نرشحها لك في معرض الكتاب

كاتبة تركية تواجه عقوبة السجن في "محاكمة إعلامية"

منوعات

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

حقيقة المشاعر السلبية للنساء بعد الإجهاض

الدببة المائية تحتل قائمة الكائنات الأكثر بقاءً

كشكول

607 ألف طالب أولى ثانوى أدوا امتحان الأحياء وفقا لنظام التقييم الجديد

رئيس جامعة سوهاج يسلم الهواتف الذكية للفائزين بجائزة وزير الاتصالات

"15 دقيقة" أقصى حد للتأخير عن امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط

وكيل تعليم الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا

إسلام سياسي

«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم على جيش النيجر

مقتل ضابط على يد تنظيم داعش بالعراق

بعد ثبوت تورطهم فى دعم حملة التمرد...تعليمات بمنع الشيعة من دخول موالد «الصوفية وآل البيت"

لماذا التجديد وما هي منطلقاته؟.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
مؤمن المحمدي
«اللغات» العربية
د.مينا بديع عبدالملك
فى الرد على أفكار مطران لوس أنجلوس وأسقف الإسكندرية
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين»: عن اتهام دار المعارف بطباعة قصص جنسية للأطفال هراء

ندوة عن ذكرى ميلاد جمال عبدالناصر بـ«ثقافة أسيوط»

«ثقافة المنيا» تناقش «دور الأدب وعلاقته بالمجتمع»  

«بيت الحكمة» تهدي جوائز أفضل الأجنحة لـ«القاهرة الدولي للكتاب 2020»