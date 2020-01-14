«السياحة»: نستهدف تأهيل العاملين لتقديم خدمة متميزة

قالت سهى بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب، إن وزارة السياحة والآثار تستهدف تأهيل العاملين لتقديم خدمة سياحية متميزة ذات مستوى تنافسي، مشيرة إلى أن صناعة السياحة يمكنها جذب آلاف العاملين ويعتبر من أكثر القطاعات التي تؤهل للعمل في مجالات مختلفة.



وأضافت بهجت، في كلمتها اليوم على هامش إطلاق مسابقة شيف المستقبل للموسم الثالث لعام ٢٠٢٠ وصانع أزياء المستقبل برعاية برنامج دعم وتطوير التعليم "التيڤت"، أن كل غرفة فندقية تنشأ تساهم في توفير ٣ فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما أن القطاع السياحي يتداخل مع ٧٠ صناعة أخرى، متوقعة استقبال ١٥ مليون سائح في ٢٠٢٠، ما يعني توفير المزيد من الوظائف.



وتابعت أن قطاع السياحة يشهد تحول كبير هذه الأيام وذلك طبقا لجهود المسئولين المبذولة للتحديث والتطوير في كافة القطاعات، ما انعكس على تغيير في الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية للعاملين تجري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث تسعى الوزارة لإحداث تطوير في منظومة التدريب والتأهيل من منطلق أن صناعة السياحة صناعة خدمية في المقام الأول تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير.