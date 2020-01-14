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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

«باور بانك».. كتاب جديد لمعتز عبدالموجود عن دار «دون»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:37 م
باور بانك
باور بانك
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار دون للنشر والتوزيع، كتاب "باور بانك"، للشاعر والكاتب معتز عبدالموجود، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.

وقال معتز عبدالموجود عن الكتاب، إنه ينتمي إلى نوعية أدب السرد القصصي الواقعي من وحي قصص حقيقية حدثت بالفعل تظهر فيها تجلي آيات الله في تحقيق معنى كلمة "اليقين"، وكيف يمكن لك أن تمتلك مفتاحا لكل بابٍ مغلق، وأن الكتاب مبني على عدة نظريات منها تشبيه قلب الإنسان ببطارية الهاتف المحمول، والتي بمرور الوقت والمواقف السلبية تُستهلك وينفذ الشحن، لذا يتوجب عليك أن تُعيد شحن طاقتك من جديد.

وأضاف عبدالموجود في تصريح خاص لـ"الدستور": "هذا الكتاب أشبه بجُرعة مركزة كفيلة أن تُعيدك إلى مسارك الصحيح لتعيد هيكلة حياتك والسعي إلى آفاقٍ بعيدة بشكل أقوى وأصدق مما سبق".

وتابع: "كل كلمة في هذا الكتاب كتبت إما بدموع حزن من الانكسار، أو بدموع فرح من شدة الانتصار، لكن كل كلمة سيقرأها القارئ حقيقية وخرجت من قلبي لعلها تكون مشكاة نور لغيري، ولو أن هذا الكتاب هو آخر مؤلفاتي في الحياة لكفاني به فخرًا".

يذكر أن معتز عبد الموجود من مواليد محافظة بورسعيد، بدأ حياته الأدبية بكتابة شعر العامية وصدر له ثلاثة دواوين شعرية "العيب في الذات الملكية"، و"منتهى العشق"، و"شقة مدينة نصر" على مدار ثلاثة أعوام متتالية 2016، 2017، 2018، ويعد كتاب باور بانك هو رابع مؤلفاته.

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