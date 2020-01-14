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الديهي يحذر المجتمع الدولي من معسكر الهول شمال شرق سوريا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:19 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة تحذير للمجتمع الدولي، مما يحدث في معسكر الهول في شمال شرق سوريا، قائلًا: "رأيت صوبا ومعامل لإنتاج داعشيين جدد، بأفكار صلبة لا يمكن لأحد أن يقاومها فكريًا".

وأضاف خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "خطر على العالم، هذا نداء على العالم وضمير العالم، لا بد من حل عاجل لما يجري في معسكر الهول في ريف الحسكة في شمال شررق سوريا، فهناك أطفال أولاد إرهابيين يتربون في أحضان الإرهاب".

ولفت إلى أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قال إنهم خاطبوا دولا كثيرة لاسترجاع مواطنيهم، فكان الرد ليس لدينا سجون لاستيعابهم.

وأردف: "رغم محاولات تركيا إخراجهم من السجون لخدمة مشروعات أردوغان التوسعية، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت المحاولات، ومع ذلك من الصعب أن تدير هذا السجن الذي به 73 ألف امرأة وطفل، فهم يمثلون عبئا على قوات سوريا الديمقراطية".

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