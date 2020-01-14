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حوادث

تجديد حبس أحد مؤسسي حركة 6 أبريل 45 يومًا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:18 م
محمد عادل
محمد عادل
حسام محفوظ
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جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع "فيس بوك"، وحققت النيابة العامة مع المتهم وأرسلت مذكرة التحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا للبت فيها ونظر التحقيقات في اتهامه بإثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك".

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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