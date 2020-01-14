رئيس وزراء السودان: الأمور تحت السيطرة ونثق في الجيش

أعلن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، أن الوضع في السودان تحت السيطرة، متعهدا باستكمال مسيرة الثورة.



وقال حمدوك في بيان مساء اليوم الثلاثاء "نطمئن مواطنينا أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".



وأضاف "الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية، والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا، ونجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".



وكانت أغلقت السلطات السودانية المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

