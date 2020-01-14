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عالم

البحرين: علاقتنا مع السعودية نموذج متميز يحمل سمات نوعية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:04 م
الشيخ خالد بن عبد
الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة،
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات البحرينية - السعودية أصبحت نموذجًا متميزًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات عمومًا، وبين دول الجوار خصوصًا، لما تحمله من سمات نوعية في مختلف أبعادها.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء البحريني بالسفير السعودي لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المملكة، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية ما هو إلا نتاج إرث استوصانا به خيرًا الأجداد والآباء من بعدهم، للمحافظة عليه وتعزيزه وتعميقه في وجدان ونفوس شعبي كلا البلدين، وهو ما يحرص عليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعلى العمل به وتجسيده واقعًا في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من مساندة لمملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف، لا سيما دعمها السخي لمشاريع تطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، مشيدًا في الوقت نفسه بما تشهده السعودية من تقدم وتطور في شتى الميادين والمجالات عبر البرامج والمبادرات التي تنفذها والتي تحمل رؤية قيادتها الحكيمة الثاقبة ونظرتها الطموحة هدفها استشراف المستقبل.

من جانبه، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود عن شكره لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، على ما لمسه من رغبة صادقة لدفع العلاقات الثنائية قدمًا وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح الجميع، واستمرارًا لمسيرة الخير والازدهار التي يشهدها كلا البلدين الشقيقين.

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