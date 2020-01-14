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هل أفشلت تركيا الهدنة في ليبيا؟ (فيديو)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:57 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
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قال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليب، إنه لا يمكن التفاهم من المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة الليبية طرابلس إلا بالخل العسكري بعد رفضها جميه الحلول السياسية.

وتعليقا على فشل المحادثات بين طرفي النزاع في موسكو وانهيار اتفاق الهدنة، قال المحجوب، خلال تصريحات تليفزيونية: "هم طلبوا الحوار والحلول السياسية بعدما أدركوا أنهم منتهون"، موضحا أن المنتصر هو الذي يفرض شروطه وليس الخاسر.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤولين روس مغادرة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لموسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، فماذا حدث؟

رفض الجيش الليبي أي تدخل أو مشاركة لتركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار كما أن المسودة الروسية تجاهلت عددا من مطالبه التي من بينها سحب القوات التركية من ليبيا وعدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات أمنية دون الرجوع للجيش كما اشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها قبل توقيع اتفاق استمرار الهدنة مع الوفاق.

حكومة الوفاق تحفظت على المطالب وبعد عودة قائد الجيش الليبي إلى بنغازي خرقت ميليشياتها هدنة وقف إطلاق النار وتجددت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس قيادة الجيش الليبي أعلنت جاهزيتها وتصميمها على تحقيق النصر.


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