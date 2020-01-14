«القابضة للسياحة»: ننتظر الموافقة على إنشاء فندق العاصمة الجديدة

كشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشركة تشارك مع القطاع الخاص سواء فى إدارة الأصول المملوكة لشركات السياحة والفندقة أو فروع شركات التجارة الداخلية.



أضافت حطبة، لـ«الدستور»، أن الشركة لديها خطة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والانتهاء من تطوير الفنادق والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.



وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الشركة القابضة تنتظر رد مجلس الوزراء على طلبها.



يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.