متاريس في الشوارع.. كواليس تمرد وحدات المخابرات السودانية

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن حادثة إطلاق النار في شوارع العاصمة خرطوم اليوم الثلاثاء، جاءت بعد قرار جهاز المخابرات بتسريح هيئة العمليات وتحويله لجهاز لجمع المعلومات.



وتابع وزير الإعلام السوداني: خرجت وحدات من قوات هيئة العمليات إلى الشوارع وإقامة بعض الحواجز والمتاريس وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.



وفي ذات السياق، أهاب وزير الإعلام السوداني بالمواطنين السودانيين الابتعاد عن أماكن تواجد القوات المتمردة إلى حين تأمين الموقع.



وكانت السلطات السودانية قد أغلقت المجال الجوي للبلاد، كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

