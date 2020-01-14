الشعور المستمر بالجوع.. من أعراض نقص البروتين

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص البروتين في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل الشعور المستمر بالجوع وتراجع الكتلة العضلية وتساقط الشعر وتورم الساقين والذراعين بشكل متكرر وكثرة الإصابة بالعدوى.



ولمواجهة هذا النقص، تنصح الجمعية بتناول البروتين بمعدل يتراوح بين 0.8 و2 جرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، موضحة أن المرأة، التي يبلغ وزنها 60 كيلوجرامًا، تحتاج إلى البروتين بمعدل يصل إلى 120 جرامًا يوميًا.



وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات مثل العدس والحمص والبازلاء.