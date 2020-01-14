«مينا».. طبيب مسيحي يعالج المرضى بمسجد في الجيزة (فيديو)

استضاف الشيخ خالد الجندي، والإعلامية القديرة سناء منصور، طبيب أسنان مسيحي يدعى مينا وجدي، يساهم في علاج مرضى مسلمين داخل مستوصف ملحق بمسجد بمنطقة صفط اللبن التابعة لمحافظة الجيزة.



جاء ذلك خلال احتفالية قناة "dmc"، بمرور 3 سنوات على انطلاقها.



وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر البلد الوحيد في العالم المرتبط بنسيج واحد لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي، لافتًا إلى أن المصريين يصطفون بجانب بعضهم البعض في كل الظروف وخاصة الصعبة.



و قالت الإعلامية سناء منصور، إنها تربت على أن المصريين كلهم أخوة لا فرق بين مسيحي أو مسلم، لافتًا إلى أن التيارات الدينية السياسية أساءت للدين الإسلامي الحنيف.



ومن جهته قال الطبيب مينا وجدي، إنه يشارك في علاج حالات أمراض الأسنان، مشيرًا إلى أنه يراعي ضميره المهني ولا يهمه الديانة، لافتًا إلى أنه رفض التعيين معيدًا في الجامعة، ورفض السفر إلى أي دولة أجنبية فهو يعشق تراب هذا الوطن.

