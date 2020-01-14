الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«تمثيلية» لـ محمود العسيلي تتخطى حاجز المليون مشاهدة عبر «يوتيوب»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:40 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
منة سالم
طباعة
تخطت أغنية محمود العسيلي الجديدة «تمثيلية»، التي طرحها منذ أيام عبر موقع «يوتيوب» حاجز المليون مشاهدة.

«تمثيلية» من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

وشارك العسيلي مؤخرا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس التى استحوذت على "تريند" السوشيال ميديا وكانت تسخر من ردود أفعال بعض الشباب الهجومية في مواجهة أزمات الرفض.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب "ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

منذ يوم

«ليلة حمراء».. القصة الكاملة لقتيلة السيدة زينب

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة عن قيادات الإخوان المدبرة لتخريب مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الرقابة الإدارية تكشف جرائم الإرهابيين للتحايل على القانون

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

نجم الساعة

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الصحة

أفضل 3 رياضات تخفف آلام الظهر وسكرى الحمل

الشعور المستمر بالجوع.. من أعراض نقص البروتين

الاحتباس الحراري يهدد بإطلاق فيروسات متجمدة منذ 15 ألف عام

دراسة: الفيتامينات خطر على مرضى السرطان

الرئيس نيوز

مجلس النواب الليبي يشتكي بعثة الأمم المتحدة

"صحيفة زامبية": رئيس جنوب أفريقيا يرحب بنزع فتيل أزمة سد النهضة

وزيرة الصحة: 100% من مواطني بولاق الدكرور حصلوا على خدمات "المبادرات الرئاسية"

بالفيديو.. الليبيون يستقبلون حفتر بعلامات النصر بعد رفض "اتفاق موسكو"

منوعات

قس فرنسي متورط في فضيحة تحرش جنسي بالأطفال

عمره 5 مليارات عام.. العثورعلى غبار نجم أقدم من الشمس

التخلص من اللحوم.. الوسيلة الأفضل لحماية الأرض

الفلبين: «تال» قد ينفجر

كشكول

بروتوكول تعاون لإنشاء فصول محو أمية بالمحافظات

بشرى للمواطنين.. 10% زيادة في المرتبات في هذا التوقيت

مفاجأة.. جامعة القاهرة لم ترد على مطالب المحكمة بقضية معيدة إعلام

"بلاش تاكلوا وجبة الكومبو".. معهد التغذية يحذر الأطفال والشباب

إسلام سياسي

«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم على جيش النيجر

مقتل ضابط على يد تنظيم داعش بالعراق

بعد ثبوت تورطهم فى دعم حملة التمرد...تعليمات بمنع الشيعة من دخول موالد «الصوفية وآل البيت"

لماذا التجديد وما هي منطلقاته؟.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

«بيت الحكمة» تهدي جوائز أفضل الأجنحة لـ«القاهرة الدولي للكتاب 2020»

«لمحات من تاريخ البحرية المصرية» في دار الكتب.. غدًا

شعر بدر شاكر السياب على المائدة المستديرة الأولى لملتقى القاهرة

محاضرة عن «الكنيسة القبطية» بمكتبة الإسكندرية