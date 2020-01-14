«تمثيلية» لـ محمود العسيلي تتخطى حاجز المليون مشاهدة عبر «يوتيوب»

تخطت أغنية محمود العسيلي الجديدة «تمثيلية»، التي طرحها منذ أيام عبر موقع «يوتيوب» حاجز المليون مشاهدة.



«تمثيلية» من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.



وشارك العسيلي مؤخرا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس التى استحوذت على "تريند" السوشيال ميديا وكانت تسخر من ردود أفعال بعض الشباب الهجومية في مواجهة أزمات الرفض.



يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب "ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".