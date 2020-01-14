«أمهات مصر»: أحياء «أولى ثانوي» صعب في أغلب المحافظات

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد جاء صعبًا وفي مستوى الطالب المتميز في أغلب المحافظات، بينما جاء متوسط الصعوبة في بعض المحافظات.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي شهد صعوبة وأسئلة من خارج المنهج في محافظات القاهرة والإسماعلية ودمياط وبني سويف وغيرها من المحافظات.



بينما اختلفت الآراء حول مستوى الامتحان في محافظات الجيزة والقليوبية والغردقة، حيث أكد طلاب وأولياء الأمور أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد آخرون تابعون لنفس هذه المحافظات ولكن من إدارات تعليمية أخرى صعوبة الامتحان واشتماله على أسئلة صعبة ومن خارج المنهج.