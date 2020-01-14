الجيش السوداني يسيطر على الوحدات المتمردة

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن ما حدث من دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم، ما هو إلا حركة احتجاج محدودة، والقوات المسلحة تعاملت مع الموقف ولا يوجد إصابات، جاء ذلك وفقًا لخبر عاجل أوردته "العربية".



وقال إن الجيش يعمل على تأمين الشوارع في الخرطوم، وتابع أن هناك مساع لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها.



وكانت أغلقت السلطات السودانية المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.