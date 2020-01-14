معدن جديد منافس للذهب بمقدار 5 مرات

اكتشف علماء في السنوات الخمس الماضية عن أن معدن الروديوم أصبح من أغلى المعادن، حيث وصل ثمنه 5 أضعاف الذهب.



وتفوّق معدن الروديوم بعد أن تم تصنيفه من بين العناصر النبيلة في علم الكيمياء؛ لأنه لا يتفاعل بسهولة مع الأكسجين، ويعتبر مقاومًا ممتازًا للأكسدة والتآكل.



ويتصف هذا المعدن بكثافة أقل من البلاتين، ولديه درجة ذوبان أعلى ولا يتفاعل مع الماء والهواء حتى في درجات حرارة عالية جدا تفوق الـ500 درجة مئوية، ما يجعل منه مادة ممتازة تدخل في الخلائط المعدنية المخصصة للطائرات والمركبات الفضائية.



ويستخدم الروديوم بشكل أساسي في الأجهزة المخصصة لتنقية وتنظيف انبعاثات السيارات، وعادة ما يستخدم مع عناصر أخرى كالبلاتين والبلاديوم، إذ تخفف تلك العناصر من كميات أكسيد النتروجين الصادر عن عوادم السيارات.



وأتت تسمية الروديوم أو Rhodium بالإنجليزية من الكلمة اليونانية Rhodon والتي تعني الوردة، واكتشف لأول مرة عام 1803 من قبل الكيميائي الإنجليزي، ويليام هايد ويلسون.