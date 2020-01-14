مقتل 5 وإصابة 11 إثر إطلاق نار على مصلين باليمن

لقى 5 مصرعهم وأصيب 11 آخرون، برصاص مسلحين فى مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على المصلين في أحد المساجد.



أفادت مصادر إعلامية، بمقتل وإصابة 16 شخصًا، بإطلاق نار نفذه مسلح على المصلين بأحد مساجد مديرية لودر، التابعة لمحافظة أبين.



وأوضحت أن مسلحًا، يعتقد أنه يعاني من حالة نفسيه، باشر المصلين بوابل من الرصاص في مسجد قرية الصلعاء، بمديرية لودر، أثناء صلاة الظهر، ما أدى إلى سقوط 15 شخصًا ما بين قتيل وجريح.



وأشارت إلى أن المسلح لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، وسط حالة من الذهول أصابت سكان القرية.