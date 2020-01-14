تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.



ووجهت النيابة لـ«أحمد سامي» اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدعوة إلى أعمال فوضى وتخريب والدعوة لتظاهرات تخص على العنف وتهديد الأمن القومي للبلاد.



وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.