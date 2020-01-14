قس فرنسي متورط في فضيحة تحرش جنسي بالأطفال

أعلنت محطة "فرانس إنفو"، والعديد من وسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، عن محاكمة قس فرنسي متورط في فضيحة، بشأن التستر على وقائع تحرش جنسي وقعت في الكنيسة الكاثوليكية، في محكمة بمدينة ليون الفرنسية.



ويُتهم الكاهن الذي تم تجريده من الكهنوت، بالتحرش الجنسي بعدد من الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان مرشدا في جماعة كشفية بالمنطقة.



وأدت هذه القضية إلى إدانة أكبر رجل دين في فرنسا، وهو كاردينال ليون، فيليب باربارين، في مارس الماضي، بعدم إبلاغ السلطات بتلك المزاعم.



واستمعت محكمة الاستئناف في ليون إلى باربارين 69 عاما في نوفمبر الماضي.