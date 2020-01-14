الاحتباس الحراري يهدد بإطلاق فيروسات متجمدة منذ 15 ألف عام

عثر باحثون في مجال الفيروسات المجهولة على 33 من مسببات الأمراض، يرجع تاريخها إلى 15 ألف عام، كامنة في جليد هضبة التبت.



كما قام علماء من الولايات المتحدة والصين، بحفر 50 مترا في هضبة التبت الجليدية، للتحقيق في أي مسببات للأمراض محصورة داخلها.



وأشار الباحثون إلى إن الاحتباس الحراري يهدد بإذابة الأنهار الجليدية في العالم، وإنه في ظل "سيناريو أسوأ الحالات"، يمكن إطلاق الفيروسات في الغلاف الجوي.



وتمتلك درجات الحرارة المرتفعة القدرة على تصريف الفيروسات بشكل جماعي إلى عالم يفتقر لمناعة ضدها، وتبين أن فاعلية الفيروسات هذه غير معروفة، حيث يحتمل أن يكون بعضها فتاكا ومن المحتمل أن تكون غير ضارة.