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مصر

100 % من أهل بولاق الدكرور استفادوا طبيًا من المبادرات الرئاسية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:46 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن 100% من مواطني وأسر حي بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، حصلوا على خدمات طبية من وزارة الصحة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تستهدف كل المواطنين وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وقالت وزيرة الصحة، إنها لا تكتفي بالتقارير المكتبية، بل تنزل بنفسها إلى الشارع لمتابعة وتنفيذ كل المبادرات ومنها 100 مليون صحة، متابعة: "دخلت كل النجوع والقرى في مصر خلال مبادرة 100 مليون صحة، ووصلت لأماكن نائية وفي مناطق وعرة، حرصًا على متابعة تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين"

جاء ذلك اليوم، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي ناقشت استجوابًا لوزيرة الصحة والسكان بشأن مستشفى بولاق.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر هي رقم واحد في السياسات الصحية لعام 2019، وأضافت أن الميزانية المحدودة للوزارة تتطلب تحديد الأولويات، مؤكدة أن هناك عددًا من المعوقات بالمستشفيات الحكومية ونعمل عليها بخطة جادة، وفقا للإمكانيات المتاحة.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 مبادرات صحية قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020 سيعلن عن موعدها قريبًا، موضحةً أن المبادرة الأولى ستكون خلال أيام بخصوص السيدات الحوامل لمنع الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.

وأضافت أن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى للوقاية من الفشل الكلوي فى مصر، مستطردة: "كل مواطن عنده احتمالية في المستقبل للفشل الكلوي سنعالجه للحد من الإصابة بالفشل الكلوي في مصر".

وتابعت وزيرة الصحة أن المبادة الثانية يدعمها صندوق تحيا مصر من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100 % من أجهزة الفشل الكلوي، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان عن المبادرة الثالثة قريبًا، مؤكدة أنها تسعى بكل ما هو متاح لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وبجودة عالية.

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