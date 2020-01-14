الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
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صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:39 م
صورة من الجنازة
تصوير- هادي كرم
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