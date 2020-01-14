البرتقال المصرى الأول فى الأسواق الصينية

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار فضلًا عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري الى الأسواق الصينية.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصدير أكثر من مليون و700 ألف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019 كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية أعلى معدل لها، حيث تخطت حاجز الخمسة ونصف مليون طن خلال العام مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للتصدير أو للسوق المحلي.



وأضاف العطار أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي