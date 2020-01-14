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أيام زمان

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:24 م
محجوب عبد الدايم.
محجوب عبد الدايم.
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توفي الفنان حمدي أحمد في 8 يناير من العام 2016 عن عمر يناهز 82 عامًا، وله العديد من الأعمال الفنية والحوارات الجادة، إلا أن فيلم القاهرة 30 كان سببًا لتفكيره في الاعتزال ووصفه باللعنة التي صاحبته في فترة طويلة من حياته.

وهو ما كشفه في سبتمبر من العام 1973 خلال حوار صحفي تحدث فيه عن لعنة أدائه دور محجوب عبدالدايم في فيلم القاهرة 30، وقال حمدي أحمد: "يا ريت الناس تنسى القاهرة 30، فمن غير المعقول أن أظل مرتبطًا في أذهان الناس بهذا الفيلم فقط".

وتابع خلال الحوار الذي أجرته معه مجلة الكواكب: لابد أن يراني الجمهور في أفلام كثيرة، فأنا ممثل مصري الملامح فلاح ابن فلاحين وهذا يجعلني أكثر قدرة على التعبير عن شعبنا في الداخل والخارج.

واتهم حمدي أحمد مؤسسة السينما المصرية في ذلك الوقت بأنها لا تستغل المواهب ولا تستطيع الاستفادة منها وقال: "مؤسسة السينما لا تعرف كيف تستفيد مننا مع إننا جزء من رأسمالها، وإذا استعانت بنا فيحدث ذلك في أضيق الحدود، وأما القطاع الخاص فيعرف كيف يستغل ذلك".

وعبر الفنان الراحل حمدي أحمد عن حالة من الإحباط انتابته، وأنه كان ينتوى في تلك الفترة العودة إلى قريتهم قائلًا: "خلال 5 سنوات إذا لم أحقق ما أريد فسوف أعود لبلدي، وأخلع البدلة وألبس الجلابية واشتغل غير آسف على 30 سنة ثقافة وتعليم".

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