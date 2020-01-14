الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

تزوج الفنان رشدي أباظة من الفنانة اللبنانية صباح في 2 مايو 1967 أمام محكمة صيدا الشرعية في جنوب لبنان وانفصلا رسميًا في 1 فبراير 1968.



بعد عقد القران في المحكمة، سافر "أباظة" إلى القاهرة، على وعد بإعلان زواجه من "الشحرورة"، لكنه نفى ذلك، وأعلن حبه للفنانة سامية جمال.



وأثناء سفر صباح إلى المغرب بدعوة من الملك الحسن الثاني للغناء في حفل عيد ميلاده، استقرت هناك لمدة شهرين، ولما عادت إلى لبنان فوجئت بحملة شديدة من صحف بيروت والقاهرة تروج بأنها سرقت رشدي أباظة من زوجته الفنانة سامية جمال، فاتخذت قرارها بالطلاق من رشدى.



لكن الفنان رشدي أباظة رفض قرار الطلاق بشدة، وقامت بينهما دعاوى قضائية، منها قضية طلب صباح في بيت الطاعة، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن تمّ الطلاق بتاريخ 1 فبراير 1968.

