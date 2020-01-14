إخلاء سبيل 6 أشخاص فى مشاجرة بحلوان

أخلت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، سبيل 6 أشخاص في مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرة سابقة؛ عقب إتمام الصلح.



وتلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة حلوان البلد، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين، ما تسبب في نشوب مشاجرة مسلحة بين الطرفين أصيب خلالها 3 أشخاص.



وبالانتقال وعمل التحريات، تبين أن وراء الواقعة كلا من "جابر.ح وإبراهيم.ح وياسر. س ومحمد.س ومصطفى. ط وأحمد.م " طرفي المشاجرة.



وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.