التضامن: مشاركة المجتمع المدنى فى الرقابة على دور الرعاية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة تنمية موارد الوزارة ذاتيًا وتعظيم العوائد من الأصول وتقديم أفكار لاستغلال الأصول غير المستغلة على مستوى المديريات.



وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أنه جارٍ العمل على تطوير دور الرعاية من خلال استخدام أساليب تكنولوجية وأساليب رقابة مجتمعية تعتمد على إشراك المجتمع في الرقابة على دور الرعاية، بالإضافة إلى خطة الوزارة للنقل إلى العاصمة الإدارية خلال الفترة القادمة بما يتفق مع جدول الحكومة المصرية للعمل في العاصمة الإدارية.



وأكدت الوزارة، أنه جارٍ عقد عدة لقاءات مع وزارة الاتصالات لبحث تدريب ونقل عدد من العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية خلال منتصف العام الجاري ٢٠٢٠.