«حتيتة»: الجيش الليبى يرفض أى اتفاق لا يبسط سيطرته على الدولة

قال عبدالستار حتيتة، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن الجيش الوطني الليبي، لديه محددات لا يحيد عنها، وهي تفكيك الميليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة والزواية، بالإضافة إلى مكافحة الجماعات الإرهابية.



وأضاف عبدالستار حتيتة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن أي هدنة أو أي اتفاق لا يشمل أحقية الجيش الوطني الليبي في بسط سلطانه وسيطرته على عموم الدولة الليبية، وتفكيك السلاح ومحاربة الإرهابيين، لن يوافق عليه الجيش الوطني.



وأوضح "حتيتة"، أنه يبدو أن عدم توقيع المشير خليفة حفتر على بنود اتفاقية روسيا لوقف إطلاق النار في ليبيا، لم تكن كافية لتحقيق أهداف الجيش الوطني.