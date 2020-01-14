العثور على جثة شاب فى نيل الأقصر

عثر أهالي قرية الصبغية غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب تبين أنه مُبلغ بغيابه منذ عدة أيام، طافية فوق مياه النيل.



تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد عثور أهالي قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، على جثة شاب طافية فوق مياه النيل، وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ الشرطة، التى انتقلت بدورها إلى مكان الواقعة، ليتم التحفظ على الجثة.



وبفحص الجثة، وعمل التحريات تبين أنها لشاب يدعى" محمد عبدالرحمن" والشهير باسم "حمادة العربي" يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، مقيم بقرية الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت، وحاصل على ليسانس حقوق، والذي تم الإبلاغ عن غيابه منذ عدة أيام بعدما اختفى بشكل مفاجئ، تاركًا كل متعلقاته بمنزله، وهذا ما استدعى بأصدقائه بالبحث عنه، ونشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لعل أحدًا يتعرف عليه، ويدُل عن مكانه.



حرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث للكشف عن ملابسات الواقعة، واحتمالية وجود شبهة جنائية من عدمه.





