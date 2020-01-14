الأنبا مقار يترأس صلاة تدشين كنيسة مار جرجس بعزبة الصعايدة

ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بعزبة الصعايدة.



وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، ترأس الأنبا مقار صلاة طقس تدشين كنيسة مارجرجس بعزبة الصعايدة.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم "يونان" المعروف بصوم "نينوى" في 10 فبراير المقبل.