مصرع شخص صدمه قطار بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، تحت عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول جثة إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى نتيجة حادث قطار.



وعلي الفور انتقل النقيب مصطفى النمر، معاون المباحث بمركز شركة كوم حمادة، لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء عبور " الفاصلي عبد الغفار الفاضلي " 45 عامًا، ومقيم بقرية كفر غرين التابعة لمركز كوم حمادة، اصطدم به قطار ركاب.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي، بمستشفي إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.