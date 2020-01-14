القباج توجه المديريات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري مديريات الوزارة فى المحافظات، بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في كل القطاعات والاهتمام بحسن معاملة متلقي الخدمة، وسرعة الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وهو ما يلزم إضافة إدارات جديدة لهيكل الوزارة ساكون من ضمنها إدارة التفتيش والرقابة والتي ستدعم عملية مكافحة الفساد وترشيد الموارد.



وأضافت فى تصريحات، أن الوزارة تقوم بعملية ميكنة موسعة من خلال الربط المميكن للوحدات والإدارات الاجتماعية والمديريات على مستوى الجمهورية من أجل تحسين بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وهو ما يمكن معه تنفيذ أفكار جديدة، مثل تحويل بعض الوحدات الاجتماعية إلى مراكز لخدمة المجتمع يمكن أن تقدم كل خدمات الوزارة بكفاءة.