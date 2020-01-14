التضامن: إرساء قواعد الحوكمة على جميع الإدارات والبرامج

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بضرورة إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كل قطاعات الوزارة بداية من الدعم النقدي مرورًا بدور الرعاية وحتى الجمعيات الأهلية.



وأضافت القباج خلال عقد اجتماع ضم مديري المديريات على مستوى الجمهورية وعددًا من رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، على أهمية بناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكل عمليات التحليل وإدارة المعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار ووضع الخطط الإستراتيجية والسياسات الاجتماعية.



وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى إستراتيجية محكمة لمكافحة الفساد، وأن الحوكمة وقواعد البيانات ستمكن الوزارة من تطبيق هذه الإستراتيجية.