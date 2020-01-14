البابا تواضروس يتفقد معهد الدراسات اللاهوتية (فيديو)

وكان قد دشن البابا تواضروس الثاني، أمس الإثنين، ثلاثة مذابح بكنيسة الشهيد مارجرجس بمحافظة سوهاج، حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، وشهدت صلوات التدشين مشاركة 16 من أساقفة الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج.

تفقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، معهد الدراسات اللاهوتية بإيبارشية طما وتوابعها.شاركه خلال الزيارة الأنبا إسحق أسقف طما والأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية ولفيف من أساقفة الصعيد.وفي السياق ذاته، يزور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، دير السيدة العذراء مريم بأخميم، وعقب الزيارة يعقد اجتماعًا مع رهبان الدير.ويختتم البابا تواضروس الثاني زيارته بزيارة دير الأنبا بيشاي بسوهاج، صباح الأربعاء، ويلتقي رهبان الدير خلال الزيارة.يأتى ذلك في إطار الزيارة الرعوية للبابا تواضروس الثاني، إلى إيبارشية سوهاج، والتي بدأها السبت الماضي.