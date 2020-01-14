روسيا ترفض تفعيل "الثلاثية الأوروبية" آلية فض النزاع النووى مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر تفعيل "الثلاثية الأوروبية" لآلية حل النزاعات النووية مع إيران "أمرًا غير مقبول".



وقال مصدر دبلوماسي- في تصريحات له اليوم: "نؤكد موقفنا بعدم قبول البدء بتفعيل المادة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".



وأضاف: "نعتبر أن تصرفات الثلاثية الأوروبية غير مقبولة، وأنها تتعارض مع أهداف ومعنى خطة العمل الشاملة المشتركة".



وقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، وقالت الدول الثلاث في بيان إنها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقًا تاريخيًا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في شهر يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.