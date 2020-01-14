«لمحات من تاريخ البحرية المصرية» في دار الكتب.. غدًا

تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، صباح غد الأربعاء، الصالون البحري الذي يعقد ندوة بعنوان «لمحات من تاريخ البحرية المصرية العريقة»، بدار الكتب بباب الخلق تحت إشراف الدكتورة عايدة عبدالغني المشرف العام على الدار.



في البداية تصطحب الدكتورة عايدة عبدالغني الضيوف في جولة داخل العرض، وبعدها تبدأ فعاليات الندوة بعرض تقديمي عن الدار وتطورها تقدمه الدكتورة عايدة عبدالغني، ثم عرض فيلم عن أعمال التطوير وافتتاح الدار.



ويتحدث الدكتور ممدوح الدماطي العالم الأثري الكبير ووزير الآثار السابق عن نشأة السفن والأسطول الحربي والتجاري المصري ودوره في مد نفوذ مصر السياسي والعسكري والتجاري.



ويشارك الدكتور خلف الميري المؤرخ الكبير وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر حول إعادة بناء البحرية المصرية في عهد محمد علي باشا وازدهارها وما تعرضت له من تحديات وصعود وهبوط خلال عهد الأسرة العلوية.



كما يتحدث اللواء بحري محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي مؤسس الصالون البحري المصري حول قوة مصر في البحر والجهود التي تمت في عهد الرئيس عبدالناصر وحتى الآن لبناء وتطوير البحر.