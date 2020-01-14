استمرار «كلنا واحد» بناءً على رغبة أهالى الوادى الجديد

أعلن صلاح السيد، مدير عام التموين بالوادي الجديد، عن مد فترة عمل منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة التابع لمبادرة "كلنا معاك "، حتى شهر رمضان المقبل، بعد أن كان المقرر له أن يستمر لشهر واحد فقط، نظرًا إلى الإقبال الكثيف من المواطنين واستجابة لمطالبهم.



أكد مدير عام التموين أن المنفذ يطرح السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى توافر أسماك البلطي الطازجة الواردة من مفيض توشكى.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بطرحها بالمنافذ المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بتوفير كل السلع، ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق.