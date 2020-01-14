مطران بورسعيد يترأس القداس الإلهى بكاتدرائية العذراء فى أستراليا

ترأس الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، صلاة القداس الإلهي، بكاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مارمينا بحي "بيكسلي سيدني" في أستراليا.



وشاركه في الصلاة الآباء كهنة الكنيسة، وذلك وسط حضور لفيف من الشمامسة، ألقى مطران بورسعيد العظة، متحدثًا فيها عن "حياة الشكر"، وموضحًا أنه يجب أن نشكر الله دائمًا في كل حال.



يأتي ذلك في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها حاليًا نيافة الأنبا تادرس إلى القارة الأسترالية وافتقاد الأقباط المقيمين هناك.



جدير بالذكر أن قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد زار الكاتدرائية وصلى القداس الإلهي بها، والتقى مع كهنتها وشعبها خلال زيارته الرعوية الأولى لأستراليا في سبتمبر 2017.