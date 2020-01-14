إيران تحذر الثلاثي الأوروبي من قرار «الاتفاق النووي»

حذرت إيران، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية الثلاث «ألمانيا وفرنسا وبريطانيا» من عواقب قرارها بشأن الآلية المتعلقة بالاتفاق النووي.



وأكد بيان مشترك ما بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، تفعيل الدول الثلاث آلية فض النزاع النووي مع إيران، بسبب عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وأكدت الدول الثلاث، مجددا، التزامها بالحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدة أنها لا تقبل بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وأضافت الدول الثلاث، في بيان لها، إنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في وقت سابق، إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوى قبول إجراء محادثات.



وقال «أوبراين» لمحطة «فوكس نيوز»: «إن حملة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، وإن إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة».



وأشار ترامب، على «تويتر»، يوم الأحد الماضي، إلى المقابلة التي أجراها «أوبراين»، وقال: «فعليًا لا يهمني إذا تفاوضوا، الأمر يعود إليهم تمامًا، ولكن لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين عليكم».