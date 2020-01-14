محاضرة عن «الكنيسة القبطية» بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الكنيسة القبطية خلال القرن الثاني عشر"، يلقيها القمص يوسف تادرس الحومي، أستاذ تاريخ الكنيسة، تاريخ الطقوس، علم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية، الساعة الثانية مساءً غدًا الأربعاء بقاعة الأوديتوريوم.



تتناول المحاضرة تأثير القرن الثاني عشر على الكنيسة القبطية في عدة محاور منها: إدخال اللغة العربية لصلوات الكنيسة لأول مرة وتأثيرها حتى الآن، ودور الوزراء المسيحيين عند الفاطميين والأيوبيين في هذا القرن، وكثرة كُتاب الدواوين من الأقباط، وظهور إنتاج تاريخي وطقسي وأدبي للعلماء الأقباط، وتأثير حروب الفرنجة ونظرة الصليبيين للأقباط، واستقرار بابوات الكنيسة في مدينة القاهرة بعد نقل الكرسي الرسولي إليها في القرن الحادي عشر، والاحتفالات الشعبية للأعياد القبطية وأثرها في التقاليد القبطية.



تأتي المحاضرة في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية التي ينظمها برنامج الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية، ويحاضر فيها المتخصصون في كل فروع الدراسات القبطية من داخل مصر وخارجها.