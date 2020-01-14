وظائف شاغرة بمياه شرب الجيزة (صور)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن وجود وظائف شاغرة بعقد مؤقت.



وأشارت الشركة في منشور لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الوظائف تتضمن: مهندس كهرباء قوى، مهندس ميكانيكا قوى، مهندس مدني، ومهندس معماري.



ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، ألا يقل التقدير الحاصل عليه عن جيد بحد أدنى، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.



كما يشترط في المتقدم أن يكون حاملًا لبطاقة الخدمة العسكرية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي أو تأديبي، ألا تزيد السن عن ٣٤ سنة، أن يكون من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة.