فراس سعيد يهنئ درة بعيد ميلادها الـ40: أسعد بداية

حرص الفنان فراس سعيد، على تهنئة الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها الـ40، إذ إنها من مواليد 13 يناير عام 1980.



ونشر فراس صورة تجمعه بدرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أسعد بداية وسنة سعيدة عزيزتي، كل سنة وانتي طيبة".



وشاركت "درة"، مؤخرًا، في مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.