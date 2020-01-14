إحباط تهريب «سمارت فون» أخفاها 4 صينيين بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولات تهريب هواتف ذكية، أخفاها 4 ركاب صينيين وراكبة مصرية على أجسادهم باستخدام لاصق، وداخل حقائبهم، فور وصولهم من الصين.



البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة المصرية القادمة من بكين، اشتبه كل من عبداللطيف الحسيني ومصطفى عبدالرازق وعماد صلاح سالم، مأموري الجمارك، في الركاب الخمسة.



وبتفتيش حقائبهم تبين وجود كميات من هواتف الـ IPhone، وبتفتيش ملابسهم تبين وجود المضبوطات ملصقة على أجسادهم وأسفل ملابسهم.



وتم تحرير 5 محاضر جمركية ضد الركاب الخمسة بعد العرض على جمال عبدالفتاح، المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.