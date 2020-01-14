والدة طالب «2 ثانوى»: الامتحان معلومات عامة أى حد فى الشارع يحله

وجهت رباب أبوالعزم، والدة طالب فى الصف الثاني الثانوي، الانتقاد لمن يهاجم وزارة التربية والتعليم بشأن أسئلة الامتحانات، خاصة امتحان مادة الأحياء الذي تم عقده اليوم الثلاثاء لطلاب الصف الثاني الثانوي على التابلت.



وقالت رباب، لـ"الدستور"، إنها لا تجد مبررًا لتوجيه كلمات مسيئة لوزارة التربية والتعليم، وإن الامتحان اليوم في مستوى الطالب المتوسط، "امتحان الأحياء كان على أيامي رسم شرائح صعبة جدًا وعلل وبما تفسر، ومصطلحات علمية ومسائل مكلكعة، كان النهارده عبارة عن ٣٠ سؤال اختيار من متعدد كلهم في مستوي الطالب المتوسط ".



وأضافت: "سؤال واحد كان عن معلومات عامة وممكن أي حد ماشى في الشارع يحله"، متابعة أن هذا الأمر يحدث بجانب أن الطالب يتم امتحانه "أوبن بوك".



وقالت أبو العزم، إن سبب الهجوم على نوعية الأسئلة الجديدة هم المدرسون، "لأن فعلا كابوس الثانوية العامة أوشك على الاختفاء".



